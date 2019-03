Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012) will neben einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,60 Euro) zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die Hauptversammlung findet am 29. Mai 2019 in München statt. Insgesamt wird damit eine Dividende von 1,10 Euro bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 20,78 Euro beträgt ...

