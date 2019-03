Einer der Hauptgründe, weshalb im öffentlichen Stromnetz mit Wechselstrom und Wechselspannung gearbeitet wird, ist die Tatsache, dass sich Wechselspannungen mithilfe von Transformatoren relativ leicht in höhere oder niedrigere Spannungen umwandeln lassen. Als die Stromversorgungsnetze gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden, war die hierfür erforderliche Technik problemlos verfügbar. Um die typische Netzspannung, die je nach Region zwischen 90 und 240 VAC beträgt, in eine niedrigere Spannung zu verwandeln, wurde in frühen elektronischen Anwendungen ein lineares Netzteil verwendet, dessen Prinzipschaltung in Bild 1 zu sehen ist.

Die Netzspannung wird an einen Transformator gelegt, der die Eingangsspannung in eine niedrigere Spannung heruntertransformiert. Diese niedrige Wechselspannung gelangt anschließend an einen Brückengleichrichter und wird daraufhin von einem Kondensator geglättet. Das Resultat ist eine Gleichspannung mit einer gewissen Welligkeit. Letztere wird danach von einem Linearregler entfernt, an dessen Ausgang eine genau geregelte niedrige Gleichspannung anliegt.

Halbleiterbauelemente verändern Netzteile

Der Linearregler war ein sinnvoller Ansatz und wurde bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in großem Umfang eingesetzt. Dann aber wurden Halbleiterschalter entwickelt, die für hohe Schaltfrequenzen im zwei- bis dreistelligen Kilohertzbereich geeignet waren und auch die hohe Netzspannung verkrafteten. Diese Bauelemente ...

