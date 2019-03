Organisch resultierte aber wieder ein kleines Plus. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft dennoch deutlich weniger. Der bisherige Ausblick wurde bestätigt.Insgesamt nahm der Umsatz in dem Ende Januar 2019 abgelaufenen ersten Semester 2018/19 um 4,2 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro ab, wie ARYZTA am Dienstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...