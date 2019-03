Neue Aufträge für Nordex sowie eine positive Analystenstudie haben am Dienstag den Aktien des Windkraftanlagen-Bauers weitere Gewinne beschert. Die Nordex- +4,35% Papiere knüpften kurz nach dem Xetra-Auftakt mit einem Plus von über vier Prozent auf 12,66 Euro an ihre jüngsten Gewinn an. Seit ihrem Zwischentief Ende Dezember haben die Papiere nun schon um mehr als 70 Prozent zugelegt.In Griechenland ...

