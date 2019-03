Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,35 Euro ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 17,574 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite knapp 2 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. Juni 2019 statt. Wie der Konzern am Dienstag weiter berichtete, wurde das Mitte 2017 erworbene Fachmarktzentrum in Würzburg nach erfolgreicher Optimierung ...

