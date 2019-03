Am 23. Mai 2019 findet die Hauptversammlung bei der Deutschen Bank statt. Was Sie als Aktionär über die bevorstehende Hauptversammlung wissen müssen.

Wann ist die Deutsche-Bank-Hauptversammlung 2019?

Die Deutsche Bank-Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 23. Mai 2019 in Frankfurt am Main statt.

Wer ist zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 berechtigt?

Die Teilnahme an der Hauptversammlung der Deutschen Bank und die Ausübung des Stimmrechts ist allen Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, vorbehalten . Aktionäre können sich auch bei der Teilnahme an der Hauptversammlung vertreten lassen.

Wie hoch wird die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...