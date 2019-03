Bern/Schlieren (ots) -



- RBS Umfahrung Boll-Sinneringen

- Bausumme: rund CHF 9,5 Mio.

- Bauzeit: ca. Ende Mai 2019 bis Frühjahr 2021



Die STRABAG AG hat den Auftrag für die Verkehrswegebau- und

Ingenieurtiefbauarbeiten der Umfahrung Boll-Sinneringen in der Berner

Gemeinde Vechingen erhalten. Mit dem Projekt wird die Linienführung

der Bahn angepasst und Richtung Süden verlegt.



«Wir freuen uns, dass wir zum Ausbau des regionalen Schienennetzes

beitragen dürfen», so Dominic Bannholzer, Technischer Bereichsleiter

Verkehrswegebau West der STRABAG AG. «Der Infrastrukturbau gehört zu

unseren Kernbereichen. Mit unserem kompetenten Team vor Ort liefern

wir optimale Lösungen und leisten einen Beitrag für die künftige

Entwicklung der Region. Wir werden etwa die Strasse von der Schiene

trennen und das Trassee zu einer Doppelspur ausbauen.»



Sämtliche Massnahmen erhöhen die Sicherheit und verbessern die

Kreuzungsmöglichkeit der Züge. Im Neubaubereich entsteht zudem der

neue Bahnhof Boll-Utzigen. Bauherr ist der Regionalverkehr

Bern-Solothurn RBS. Die Arbeiten der STRABAG AG umfassen u.a. den

Neubau des 425 Meter langen Bahndamms zwischen Worb- und Bernstrasse,

das Hauptelement des Projekts, sowie den Bau der Unterführung

Moosgasse und das Erstellen von Zufahrten zum neuen Bahnhofsgelände.



STRABAG AG



Die STRABAG AG - eine Tochter der STRABAG SE - ist in der Schweiz

mit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bauhauptgewerbe

und in der Baustoffproduktion tätig. Durch unsere Präsenz an über 20

Standorten sind wir seit Jahrzehnten regional fest verankert. Dank

einer innovativen und breiten Leistungspalette ist STRABAG die

kompetente Partnerin für Projekte jeglicher Art und Komplexität. Wir

bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den

richtigen Ort. Wir glauben an die Kraft des Teams. Und daran, dass

genau das den Unterschied für unsere Auftraggeberinnen und

Auftraggeber ausmacht. Weitere Infos unter www.strabag.ch.



