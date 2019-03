Die SGL Carbon und Onur Materials Services, eine Tochtergesellschaft der türkischen Fluggesellschaft Onur Air, haben kürzlich einen langjährigen Vertrag über die Lieferung von Triebwerksverkleidungen für die V2500-Triebwerke der Airbus A321-Flotte von Onur Air mit insgesamt 32 Triebwerken unterzeichnet. Die Auslieferung wird in der ersten Jahreshälfte 2019 beginnen. Darüber hinaus wird Onur Materials Services Vertriebspartner für den Verkauf zusätzlicher Verkleidungen an andere namhafte Fluggesellschaften in verschiedenen Ländern des mittleren Ostens werden. Zum Instandsetzen der Schubumkehrer von Triebwerken Die Teile werden im Werk der SGL Carbon in Arkadelphia, Arkansas, USA, hergestellt. Mit den Hochleistungs-Isolationskomponenten wird der Schubumkehrer der Triebwerke instandgesetzt, was im Rahmen vordefinierter regelmäßiger Wartungszyklen notwendig ist. Das Werk der SGL Carbon in Arkadelphia ist spezialisiert auf die Herstellung von zertifizierten Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie wie Isolationskomponenten und weitere Multimaterial-Verbundkomponenten. Dr. Andreas Erber, Leiter des Marktsegments Aerospace bei der SGL Carbon: "Wir freuen uns, mit der Onur Group einen neuen Kunden und zuverlässigen Partner zu haben, mit dem wir unser Kundenportfolio und unsere regionale Präsenz erweitern. Mit der neuen Kooperation bauen wir auf unserer langjährigen Material- und Komponentenkompetenz für die Luftfahrtindustrie auf." Engin Atay, Leiter Marketing der Onur Material Services: "Wir sind sehr stolz, als bevorzugter Vertriebspartner von der SGL Carbon ausgewählt worden zu sein. Wir sind spezialisiert auf die Instandsetzung von Flugzeugen und glauben, dass wir das professionellste Bindeglied zwischen weiteren Fluggesellschaften und der SGL Carbon als Lieferant für die Schubumkehrwärmedecken sind. Wir haben langfristige Beziehungen zu mehreren weltweit operierenden Fluggesellschaften in der Region des mittleren Ostens sowie in Asien." Die Hochleistungs-Isolationskomponenten sind eine bewährte und zertifizierte Luftfahrtlösung des Herstellers. Die Genehmigung der amerikanischen Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration) zur Herstellung von V2500-Hochleistungs-Isolationskomponenten zum Einsatz in der Airbus A320-Familie (Parts Manufacturer Approval) wurde bereits im Jahr 2009 gegeben.

