++ Siemens reichte 2018 die meisten Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt ein ++ DE30 kann 11.600 Punkte-Bereich nicht überschreiten ++ Volkswagen aktualisiert Pläne und will im nächsten Jahrzehnt 22 Mio. Elektrofahrzeuge produzieren ++ Die Aktien in Asien haben am Dienstag ihre bisherigen Kursgewinne ausbauen können. Der japanische Nikkei (JAP225) wies dank der deutlichen Abschwächung des JPY in der Asien-Region die beste Performance auf. Andererseits waren an der australischen Börse leichte Kursverluste zu beobachten. Im Gegenzug startete fast jeder europäische Blue-Chip-Index den heutigen Handel höher. Der britische FTSE 100 (UK100) ist die Ausnahme, da er durch ein stärkeres GBP unter Druck gesetzt wird. Banken und Bergbauunternehmen legten in den ersten Handelsminuten zu, während die Lebensmittelunternehmen am meisten zurückblieben. Im DE30-Chart hat sich seit gestern aus technischer Sicht nicht viel verändert. Der deutsche Leitindex bewegte sich weiter nach oben, bis die Bären in der Nähe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...