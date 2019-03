Zürich (ots) -



Balluun-Tochter integriert Facebook Lookalike Audience im Bereich Social Selling für Sanea-Haushalt



Der B2C-Experte Saigara - Tochter der Balluun AG - entwickelt und betreibt E-Commerce- und Social-Selling-Lösungen. Auf der Plattform Sanea-Haushalt konnte das Team letztes Jahr mithilfe von Facebook Lookalike Audiences eine sehr hochwertige Customer-Base und überdurchschnittliche Verkaufszahlen generieren.



Das Team von Saigara entwickelt und betreibt international mehrere Onlineshops in den Bereichen Living, Sport und Freizeit, darunter auch Sanea-Haushalt. Die B2C E-Commerce- und Social-Selling-Lösungen basieren auf Daten-Analytics, Marktpotenzial, Suchvolumen und globalem Sourcing. Durch präzise digitale Zielgruppenansprache und eine effiziente Online-Vermarktung erzielen die Produkte von Saigara eine signifikante Steigerung der Reichweiten auf digitalen Marktplätzen.



Sanea-Haushalt ist ein Onlineshop für Haushaltsartikel und wird von Saigara betrieben. Der B2C E-Commerce-Spezialist verkündete nun erste Zahlen: Innerhalb der ersten sechs Monate seit dem Launch ist es Saigara gelungen, für diesen Shop 46.000 Neukunden via Facebook Lookalike Audiences zu gewinnen. Mit dem Facebook-Tool ist es möglich, zum Beispiel eine präzise Zielgruppe für Online-Marketing zu erstellen, welche der bereits bestehenden Basis an qualitativ hochwertigen Kunden sehr ähnlich ist und somit ein hohes Kaufpotential mitbringt.



Seit 2018 ist die Saigara GmbH Teil der Balluun AG, des global führenden Anbieters für Social E-Commerce-Lösungen auf dem B2B-Markt. Mit dieser Akquisition hat Balluun sein Portfolio verstärkt: Die Integration erzeugt ein großes Potential für profitables Wachstum auf dem B2B(2C) Markt.



Durch die Übernahme entstehen für beide Unternehmen positive Synergien. Der Co-Founder von Saigara, Kris Bursuc, sagt dazu: "Das internationale Netzwerk von Balluun ermöglicht uns, den weltweiten Ausbau der Marktpräsenz unserer Produkte maßgeblich zu beschleunigen." Balluun-CEO Roger R. Müller ergänzt: "Mit der Integration des Saigara-Teams bauen wir das Angebot für Social E-Commerce- und Social-Selling-Lösungen aus und stärken unsere Position im internationalen E-Commerce-Markt."



