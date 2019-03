Zürich (ots) -



Morgen läutet die Giardina den Frühling ein. Die führende

Ausstellung für das Leben im Garten rückt auch dieses Jahr

hochaktuelle Themen in den Fokus. Vom 13. bis 17. März 2019 zeigen

die besten Gartengestalter der Schweiz, wie in Gärten und auf

Terrassen ganzjährig nutzbare Lieblingsplätze entstehen. Gleichzeitig

veranschaulichen innovative Unternehmen wie die Digitalisierung die

Gartengestaltung und -nutzung revolutioniert. Branchengrössen sowie

spannende Newcomer präsentieren in der Messe Zürich eindrucksvolle

Gartenwelten von bis zu 400 Quadratmetern.



Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Giardina den besten

Gartengestaltern der Schweiz und des angrenzenden Auslands eine

einzigartige Plattform für grosse Ideen. Sie ist eine Bühne für

aufstrebende Newcomer sowie für etablierte Grössen der Branche. Wenn

morgen die Türen zur diesjährigen Ausgabe geöffnet werden, erwartet

die Besucherinnen und Besucher einmal mehr ein in Europa

einzigartiges Gartenspektakel. Gartenlandschaften, die sonst in

monatelanger Arbeit gebaut werden, haben die Hallen der Messe Zürich

in den letzten 10 Tagen in ein grünes Paradies verwandelt. "Gewisse

Dinge entfalten ihre wahre Qualität erst, wenn man sie live erlebt.

Gärten sind so ein Fall. Ich bin deshalb von der Giardina als

Plattform für die grüne Branche vollends überzeugt und stolz, Teil

eines solch einzigartigen Projekts zu sein", sagt Christoph Kamber,

Ausstellungsleiter der Giardina.



Lieblingsplätze: Der schönste Ort im eigenen Garten



Auch in diesem Jahr widmen sich viele der spektakulären Gärten

einem hochaktuellen Thema: Der Gestaltung von individuellen

Lieblingsplätzen im Freien. Gärten und Aussenräume haben in den

letzten Jahren einen immer grösseren Platz im Alltag eingenommen und

den Wunsch nach persönlichen grünen Oasen verstärkt. An der

diesjährigen Giardina veranschaulichen renommierte Gartengestalter

und Newcomer mit blühenden Gärten, wie mit gekonnter Bepflanzung,

raffinierten Lichtkonzepten und einer sorgfältigen Einrichtung

Flächen, Nischen und Ecken entstehen, die zu Wohlfühlorten in der

Natur werden. Dies ganz auf die individuellen Bedürfnisse der

Gartenbesitzer angepasst, ob als Ort der Ruhe und Musse, für

gesellige Anlässe oder Hobby und Freizeit.



Technik und Digitalisierung: Die Zukunft ist jetzt



Der lange Sommer 2018 weckte bei vielen Gartenbesitzern das

Bewusstsein für eine effiziente und effektive Gartenpflege. An der

Giardina zeigen führende Hersteller, wie Technik uns im Garten

unterstützen kann und sinnvoll eingesetzt wird: Ob vollautomatisierte

Smart-Gardening-Systeme, effiziente Pooltechnik oder energiesparende

Solarbeleuchtung - moderne Lösungen ermöglichen auch Gärtnerlaien

eine unkomplizierte, energieeffiziente und ressourcenarme

Gartenpflege. Wie Technik und Digitalisierung die Planung und

Gestaltung des Gartens revolutionieren, zeigen zwei innovative

Projekte von «The Visionaries» und Gartenarchitekt Rolf von Burg.



Die Giardina 2019 findet vom 13. bis 17. März 2019 in der Messe

Zürich statt. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und donnerstags

jeweils von 9 bis 20 Uhr, am Freitag bis 22 Uhr und am Wochenende von

9 bis 18 Uhr.



