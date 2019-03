Deal: Die Post übernimmt das Paket-Geschäft von DHL in Österreich. Konkret übernimmt die Post im Laufe des Jahres 2020 den Großteil des Zustellgeschäftes der deutschen DHL in Österreich. Weiters ist vorgesehen, Mitarbeiter und einen Großteil der betroffenen Logistik-Standorte zu übernehmen, teilt die Post mit ohne finanzielle Details preiszugeben. Im Vorjahr hatte die Post 108 Millionen Pakete transportiert, das Ziel bis 2022 liegt bei 150 Millionen. "Mit dieser Kooperation wird ein wichtiger Schritt gesetzt dieses Ziel bereits früher zu erreichen", so Post-CEO Georg Pölzl.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 35,61 /35,69, 3,51%) Auftrag für Strabag-Tochter: Die Züblin International GmbH Chile SpA hat ...

