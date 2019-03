Wallisellen (ots) -



Andrea Achhammer hat per 1. März 2019 offiziell die Leitung des

Personalbereichs bei der Allianz Suisse übernommen. Diese Funktion

hatte sie seit Oktober 2018 ad interim inne.



Andrea Achhammer (38 Jahre) verfügt über eine langjährige

Erfahrung in der Versicherungswirtschaft. Ihre Berufskarriere

startete sie 1997 bei der Versicherungskammer Bayern, wo sie zunächst

eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau abschloss und anschliessend

unter anderem als Projektleiterin tätig war. Vor rund 10 Jahren

wechselte Andrea Achhammer zur Allianz Suisse in die Schweiz und

bekleidete bereits verschiedene Fach- und Führungsfunktionen

innerhalb des Unternehmens. So leitete sie diverse Produkt-Projekte,

war fünf Jahre als Leiterin Produktmanagement Sach Privat und zuletzt

als Business Assistant des CEO tätig. Andrea Achhammer studierte

Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

München und absolvierte das Diplomprogramm Insurance Management an

der Hochschule St. Gallen.



"Wir freuen uns, dass wir mit Andrea Achhammer eine versierte

Versicherungsexpertin für diese wichtige Position aus den eigenen

Reihen gewinnen konnten. Sie verfügt über ein grosses Netzwerk

innerhalb des Unternehmens und ist mit allen strategischen Themen

bestens vertraut. Zudem hat sie das HR in den vergangenen Monaten

bereits erfolgreich geleitet, so dass diese Entscheidung folgerichtig

war", betont Severin Moser, CEO der Allianz Suisse.



