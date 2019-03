Die Aixtron-Aktie startete verhalten ins neue Jahr und verzeichnete bis Ende Januar keine großen Kursveränderungen. Dann kam es jedoch zu einer kurzen und dynamischen Aufwärtsbewegung, die die Aktie am 6. Februar auf 9,81 Euro ansteigen ließ. Am 15. Februar drang der Kurs noch einmal bis auf 9,93 Euro vor, verpasste aber erneut den Sprung über die 10,00-Euro-Marke. Nach den Zahlen, die der Chipanlagenbauer am 26. Februar veröffentlichte, kam es dann zu einem deutlichen Abverkauf. Und das, obwohl ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...