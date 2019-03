Ein Blick auf die grössten Handelsumsätze 2019 in direct market und direct market plus. Achtung: Es ist dies die Sicht seit Jahresbeginn, weil einige Titel ja vorher in anderen Segmenten gelistet waren. Bei startup300 sieht man im Vergleich dazu nur Umsätze seit direct market plus Start, weil startup300 ja direkt mit dem Segment-Auftakt das Listing durchführte. direct market 1. 07.03.19 BPG Class A 1103660 2. 22.01.19 Resaphene Suisse 499881 3. 29.01.19 European Lithium 84221 4. 01.03.19 European Lithium 75521 5. 11.01.19 European Lithium 75386 6. 28.12.18 European Lithium 69901 7. 04.02.19 European Lithium 68113 8. 24.01.19 Resaphene Suisse 59979 9. 02.01.19 European Lithium 56017 10. 14.01.19 European Lithium 52725 direct market plus ...

