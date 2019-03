Elektronik muss heute zunehmend tragbar und für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt sein. Überwachungseinrichtungen an Straßenlaternen sorgen für Sicherheit, oder Kameras in Satelliten mit niedriger Umlaufbahn überwachen das Wetter. Positionssensoren helfen dabei, autonome Fahrzeuge zu führen und die Heimelektronik kommuniziert mit der Cloud. Viele erweiterte Dienstleistungen, auf die wir zurückgreifen, sind nur durch neue Chipdesigns und Datenverarbeitungstechniken möglich.

Neue CCD- und eGaN-Bausteine (Enhanced-Mode-Galliumnitrid) bieten deutlich höhere Signal- und Schaltgeschwindigkeiten in kompakteren Designs, die mit sehr niedrigen Spannungen arbeiten und wenig Strom benötigen. Bestehende Halbleiterdesigns werden zwar weiterhin verbreitet sein, aber doch werden ältere CCDs von neuen Bausteinen zunehmend verdrängt, da sie eine schnellere Datenverarbeitung bieten. Neuere hochempfindliche CCDs mit Hintergrundbeleuchtung kommen für Nachtsichtgeräte zum Einsatz. Photonensensoren für Lidar (Light Detection and Ranging) bieten völlig neue Überwachungsmöglichkeiten. Überall werden Daten schnell an tragbare Prozessoren und Ethernet-Systeme weitergeleitet.

Die Verbesserungen in der Halbleitertechnologie wirken sich auf Leiterplattendesigns und Steck-/Kabelverbindungen aus, was deren Miniaturisierung bei niedrigeren Spannungen und Strompegeln erforderlich macht. Nano-D-Steckverbinder sind dafür ein gutes Beispiel. Sie sind für militärische Spezifikationen ...

