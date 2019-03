Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Wien gelisteten Signature AG, kauft das Existenzgründerforum, mit über 21.000 registrierten Benutzern. Seit rund zehn Jahren tauschen sich täglich mehrere hundert Existenzgründer aus dem deutschsprachigen Raum in den Rubriken Existenzgründung & Selbständigkeit, Recht & Gesetz, Kapital & Finanzierung und qualifizierter Beratung aus. Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG kommentiert den Zukauf: "Mit dem Erwerb des Existenzgründerforums partizipieren wir nicht nur aktiv an der Konsolidierung im Bereich der Finanzportale, die jüngst durch den Erwerb der Website finanznachrichten.de durch die wallstreet:online AG für 2,8 Millionen Euro neuen Schwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...