Besucherzuwachs bei der Immofinanz: Mehr als 142 Mio. Kunden frequentierten 2018 die Stop Shop-Retail Parks und die Vivo!-Einkaufszentren mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 800.000 m². Das ist ein Anstieg um rund 20 Mio. Besucher bzw. 16,7% gegenüber dem Vorjahreswert. Auf like-for-like Basis, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Fertigstellungen, ergibt sich ein Zuwachs von 4,8% auf rund 128 Mio. Gäste. Die in den Retail Parks und Einkaufszentren der Immofinanz vertretenen Einzelhändler konnten ihre Brutto-Verkaufsumsätze zudem um rund 5,0% im Jahresvergleich steigern. COO Dietmar Reindl: "Auf Basis der durchschnittlichen Umsätze pro m² erwirtschafteten die in unseren Stop Shops und Vivo!s vertretenen Retailer einen ...

