Nach dem zweiten Absturz einer Boeing-Maschine innerhalb von nur sechs Monaten ist die Aktie des amerikanischen Flugzeug-Herstellers zu Wochenbeginn stark unter Druck geraten. Zum Handelsstart an der Wall Street brach der Kurs der Luftfahrt-Aktie gestern um mehr als 13 Prozent ein. Am Sonntag war eine Boeing 737 MAX 8 der Fluggesellschaft Ethiopian-Airline kurz nach dem Start abgestürzt, wobei alle Insassen ums Leben kamen. Bereits im Oktober war eine Boeing-Maschine der indonesischen Lion Air ebenfalls kurz nach dem Abflug verunglückt. Als Folge dessen müssen die Flugzeuge des noch recht neuen Modells nun gleich in mehreren Ländern am Boden bleiben.Kursverluste wurden bislang stets wettgemachtTrotz dieser schrecklichen Nachrichten gelang der Aktie im Tagesverlauf eine deutliche Erholung gegenüber dem Tiefpunkt. Zum Handelsschluss hatte der weltweit größte Flugzeugbauer "nur" gut fünf Prozent an Wert eingebüßt. Die starke Gegenbewegung passt ...

