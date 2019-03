Der Duisburger Stahlkonzern Klöckner & Co hofft auf weiteren Auftrieb durch digitale Innovation. Die Investoren freuen sich über gute Zahlen.

Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) sieht sich durch die vorangetriebene Digitalisierung des Geschäfts auf Wachstumskurs. In der Branche werde es eine größere Konsolidierung geben, sagte Konzernchef Gisbert Rühl am Dienstag in Düsseldorf. "Wer den Sprung in die Digitalisierung nicht schafft, wird aus dem Geschäft rausgehen."

KlöCo wolle dabei als aktiver Spieler auftreten. Der klassische Stahlhandel in Europa bleibe dagegen schwierig. Deshalb habe der Konzern den Fokus schon vor Jahren auf Digitalisierung gelegt. Im Schlussquartal habe der digital erreichte Umsatzanteil bereits bei einem Viertel des Gesamtumsatzes gelegen.

Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...