Was EU-weit nicht funktioniert hat, wollen die Staaten nun global angehen: Im Rahmen einer weltweiten Lösung sollen Tech-Giganten stärker besteuert werden.

Die EU-Staaten geben Pläne für eine EU-weite Steuer auf Internet-Erlöse von Konzernen wie Google und Facebook auf. Der rumänische Finanzminister Eugen Teodorovici sagte am Dienstag bei einem Treffen der EU-Finanzminister, trotz monatelanger Verhandlungen gebe es keine Einigung auf eine Digitalsteuer. Die Minister würden sich darauf konzentrieren, eine gemeinsame Position zu finden für eine Lösung auf globaler Ebene bis 2020. Rumänien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Auch Deutschland will an einer weltweiten Lösung arbeiten. "Wir streben eine globale Mindestbesteuerung an", war bereits am ...

