Der Arbeitsmarkt profitiert von zügigen Asylverfahren, besagt eine Studie. Auch führen sie dazu, dass Geflüchtete schneller einen Sprachkurs beginnen.

Kürzere Asylverfahren bringen Geflüchtete nach einer Studie schneller in Arbeit und bewegen sie schneller, einen Sprachkurs zu beginnen. "Verlängert sich dagegen das Asylverfahren um sechs Monate, sinkt die Übergangsrate in Erwerbstätigkeit um elf Prozent", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Daher sei richtig gewesen, die Dauer der Asylverfahren in den vergangenen Jahren deutlich zu verkürzen, betonen die Arbeitsmarktforscherinnen Hanna Brenzel und Yuliya Kosyakova, die Autorinnen der Studie. Außerdem investierten Geflüchtete ...

