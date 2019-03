Einbrecher verschrecken, Stand-by-Verbraucher automatisch abschalten, Beleuchtung und Raumtemperatur über Wunschszenen einstellen - vieles davon erfährt zunehmende Akzeptanz durch Nutzer. Früher oder später wird das Smart Home auch dort Einzug halten, wo man sich das im Moment womöglich noch gar nicht vorstellen kann.

Insbesondere funkbasierte Smart-Home-Systeme versprechen eine jederzeitige und problemlose Nachrüstmöglichkeit. Doch das ist so nicht ganz richtig. Auch bei funkbasierten Systemen benötigen Gebäude oft eine »Backbone-Verkabelung« - konkret die Platzierung von Empfangs-/Sendeantennen in z.?B. unterschiedlichen Stockwerken und deren Anbindung an einen zentralen Controller. Dies ist oft die beste Variante zur Gewährleistung einer zuverlässigen Übertragung von Funksignalen zwischen den Stockwerken.

Auch benötigt man zusätzlichen Platz in Unterputzdosen, um in den Räumen die Sensoren und Aktoren positionieren zu können. Deckenleuchten oder Rollladenantriebe lassen sich nicht über Zwischenstecker ansteuern. Wenn dieser Platz für Unterputz-Aktoren erst später geschaffen werden muss, erfordert dies zum Setzen von zusätzlichen oder tiefen Unterputzdosen mehr Zeit und Aufwand als für den elektrischen Anschluss und die Programmierung der Komponenten.

Sofern später ein kabelbasiertes Smart-Home-System nachgerüstet werden soll (sei es ein Bus-basiertes System oder ein zentraler Controller mit sternförmiger direkter Verkabelung in die Räume), scheitert das oft an fehlenden Leerrohren oder präventiv verlegter Verkabelung. Denn das nachträgliche Einziehen einer solchen Verkabelung ist in einer bewohnten Immobilie meist nicht möglich.

Als weitere Variante kann man die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und einem Controller über Powerline-Technologie durchführen (d.h. der Aufmodulierung der Signale auf das im Gebäude existente 230-V-Netz). Als Beispiel seien hier die Produkte von Digitalstrom, aber auch Powerline-Komponenten von Eltako genannt. Deren Besonderheit ist, dass die (Unterputz-)Sensoren und Aktoren relativ klein sind und sich daher gut nachträglich in entsprechenden UP-Dosen integrieren lassen. Dabei ist man auch hier dankbar, wenn die existenten UP-Dosen nicht schon vor Kabeln überquellen bzw. der verfügbare Platz direkt zugänglich ist und sich nicht hinter montierten Schaltern/Tastern verbirgt. Und ganz wesentlich: Alle Sensoren/Aktoren müssen an das 230-V-Netz angeschlossen werden. Wenn an die Stelle eines späteren Tasters keine 230-V-Verkabelung gelegt wurde, gibt es später Probleme.

Zudem gilt für alle Systeme, dass dort, wo später 230-V-Geräte angesteuert werden sollen, ein entsprechender Anschluss vorbereitet werden sollte. Auch wenn sich ein Kunde zunächst noch für einen gurtbetriebenen Rollladen entscheidet, sollte man schon heute ein Leerrohr oder eine 230-V-Leitung in den Rollladenkasten legen - unabhängig davon, ob später ein Funk-, Bus- oder Powerline-basiertes System zum Einsatz kommt.

Anforderungen und betroffene Räume ermitteln?/?eingrenzen

Was sollte der ELektrohandwerker in Konsequenz schon beim Bau einer Immobilie oder bei einer größeren Renovierung beachten, um später ...

