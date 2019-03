Bei der SXSW wurde einst der Tech-Optimismus gefeiert, nun macht sich Ernüchterung breit. Vor allem die Skandale bei Facebook wecken bei Investoren ein schlechtes Gewissen - und bei Politikern die Lust zur Zerschlagung.

Er hat versucht, auf Googles Dienste zu verzichten. Keine Google-Suche, kein GMail, kein Youtube. Man könne sich das, sagt Roger McNamee, wie ein Computerspiel vorstellen: Er sei der Frosch - und Google der Fluss, in den er auf gar keinen Fall fallen dürfe. Und dann kam also diese E-Mail mit einer Einladung. "Ich habe drauf geklickt, ohne zu ahnen, dass dort ein Link zu Google Maps eingebettet war - und zack, lag ich im Wasser." Den höchsten Score, den McNamee bislang in seinem Spiel erreicht hat, liegt bei zwei Monaten. "Ruft mich an, wenn ihr den geknackt habt", ruft er in den Saal.

Roger McNamee beschreibt an diesem Nachmittag bei dem Festival SXSW in Texas ein Dilemma, das mehr und mehr Menschen umtreibt. Sie ahnen, dass der Deal, den sie einst mit den Tech-Konzernen geschlossen haben, nicht der beste ist. Aber sie wissen nicht recht, wie sie ihn kündigen können. "Diese Typen sind überall", fasst McNamee die Erkenntnis aus seinem kleinen Spiel zusammen. Denn es ist ja nicht nur Google. Auch die Dienste von Apple, Amazon, Facebook oder Microsoft sind so praktisch wie allgegenwärtig. Nach immer neuen Skandalen fragen sich die Menschen, ob sie mit all ihren preisgegebenen Daten nicht doch einen zu hohen Preis zahlen.

McNamee ist nicht irgendwer. Er ist einer der ersten Investoren von Facebook. Als er Mark Zuckerberg kennenlernte, war er überzeugt davon, dass dieser Studienabbrecher mit seinem damals gerade zwei Jahre alten Netzwerk das nächste große Ding geschaffen hat. Er wurde ein Mentor für Zuckerberg - und schließlich, als er im Zuge der jüngsten US-Präsidentschaftswahlen sah, was alles schief läuft, zu einem seiner ärgsten Kritiker. Kürzlich hat er ein Buch geschrieben: "Zucked. Waking up to the Facebook Catastrophe."

Es ist eine Abrechnung mit dem Geschäftsmodell des Silicon Valley: Daten sammeln und damit Werbung so gezielt platzieren, dass man dafür eine Menge Geld nehmen kann. McNamee sieht darin inzwischen eine enorme Gefahr. Er bedauert, dass es den genialen Gründern am moralischen Kompass gefehlt habe.Man könnte auch sagen: McNamee, der als Investor im Valley selbst sehr reich geworden ist, entdeckt sein schlechtes Gewissen. Und es liegt eine gewisse Ironie darin, dass er nun mit einem Buch, in dem er seine Sorgen beschreibt, wiederum viel Geld verdient.Aber er ist mit den Warnungen von den immer mächtigeren Konzernen, die die Privatsphäre der Menschen aushöhlen, nicht mehr allein. Ausgerechnet bei dem Festival SXSW, auf dem lange Zeit der Tech-Optimismus gefeiert wurde, werden die Stimmen, die eine strengere Regulierung fordern, immer lauter.

Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren nutzt die Bühne in Austin, um ihrer Forderung nach einer Zerschlagung der großen Tech-Konzerne Nachdruck zu verleihen. Und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sendet von hier eine Erinnerung an Unternehmen wie Facebook: ...

