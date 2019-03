Nach einer langen Seitwärtsbewegungs-Periode scheint es nun so, als könnte der Kurs nun wieder ansteigen. Die SMAs zeigen ein Kauf- und ein Verkaufssignal und ein weiteres Kaufsignal könnte in den kommenden Wochen auftauchen, da die 38-Tagelinie stetig auf die 200-Tagelinie zugeht. Der MACD bewegt sich ebenfalls seitlich und zeigt ein Kaufsignal an. Der RSI liegt bei 68 Punkten und ist knapp unter der überkauften Zone.

4-Stunden-Überblick!

Im 4-Stundenchart wurde ein lokales Hoch errichtet, ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...