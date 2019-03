Seit bereits über einem halben Jahr befindet sich die Berkshire Hathaway Aktie in einem Seitwärtstrend. Die SMAs sind in der letzten Zeit alle zusammengelaufen. Das könnte bedeuten, dass der Seitwärtstrend bestehen bleibt. Der MACD zeigte zuletzt ein Verkaufssignal an und verläuft auch in einer Seitwärtsbewegung. Der RSI liegt bei 50 Punkten und somit in der neutralen Zone. Allerdings könnte die 38-Tagelinie in Kürze die 200- und sogar die 100-Tagelinie schneiden und dadurch zwei Kaufsignale ... (Johannes Weber)

