Vor einer Woche hat die Münchener Rück Aktie ein Allzeit-Hoch erreicht. Dieses liegt bei 210 € und bildet nun einen Widerstand für den aktuellen Kurs. Die SMAs zeigen keinerlei Signale an und bewegen sich nach oben. Der MACD dagegen bewegt sich horizontal und zeigte vor einigen Tagen ein Verkaufssignal an. Der RSI liegt bei 67 Punkten und befand sich noch vor Kurzem im überkauften Bereich. Sollte der RSI wieder in diesen kommen, könnte das den Aufwärtstrend bedrohen.

