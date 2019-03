Die Kapitalflucht aus London hat schon weit vor dem Brexit begonnen, Banken und Vermögensverwalter ziehen Geschäft ab. Viele wählen Dublin als neue Heimat - aber Frankfurt hat einen anderen Vorteil.

Während Großbritanniens Premierministerin Theresa May kurz vor der Abstimmung im Londoner Unterhaus weiterhin um Mehrheiten für ihren Brexit-Deal ringt, haben Vermögensverwalter, Banken und Versicherer ihre Schlüsse längst gezogen.

Laut einer Studie des Londoner Thinktanks New Financial ziehen 275 Finanzdienstleister Geschäft aus Großbritannien ab oder haben schon Kapital oder Mitarbeiter verlagert.

Die meisten davon, so die Studie des unabhängigen Thinktanks, hätten schon einen neuen Standort für ihr EU-Geschäft in der Zeit nach dem Brexit ausgewählt. Davon profitiert auch die deutsche Finanzmetropole Frankfurt. Zwar ist sie laut den reinen Zahlen nicht der größte Brexit-Gewinner. Was das Volumen des verlagerten Geschäfts angeht, dürfte das allerdings anders aussehen.

Laut New Financial sind 100 Firmen nach Dublin gezogen. Die irische Hauptstadt zieht damit die meisten Unternehmen an. Dahinter folgen Luxemburg mit 60 Firmen und Paris mit 41. Erst danach kommt Frankfurt mit immerhin 40 Finanzdienstleistern, die ihr EU-Geschäft am Main angesiedelt haben.

