Der Wert der MorphoSys Aktie ist in der letzten Zeit gesunken. Er ist sogar unter die GDs gefallen und bewegt sich weiter nach unten. Die GDs zeigen drei Verkaufssignale an. Eines zu Beginn des Jahres und zwei in unmittelbarer Vergangenheit. Die Linien des MACD laufen nahezu ineinander und zeigen trotzdem ein Verkaufssignal an. Der RSI ist gestern nur knapp nicht in den überverkauften Bereich gekommen. Er lag bei 30,5 Punkten. Heute Nachmittag liegt er bei 33 Punkten und macht sich wieder auf ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...