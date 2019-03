Die JinkoSolar Aktie hat es bereits seit letztem November geschafft, einen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten. Der Kurs ist heute um 0,4 % gesunken und liegt nun bei ca. 16 EUR. Die SMAs zeigen drei Kaufsignale an, von welchen eines heute Nachmittag erzeugt wurde. Der MACD zeigt jedoch ein Verkaufssignal an, dieses könnte aber in nächster Zukunft aufgelöst werden. Der RSI ist vor zwei Wochen noch im überkauften Bereich gewesen und liegt nun bei 55 Punkten mit einer Abwärtsbewegung.

4-Stundenchart ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...