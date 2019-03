Zum zweiten Mal haben die Abgeordneten in London mit einer großen Mehrheit gegen Theresa Mays Brexit-Deal gestimmt. Wieso lehnen sie das Abkommen ab? Und was passiert jetzt?

Am Ende war es wieder eine haushohe Niederlage: Bei der zweiten Abstimmung über den Brexit-Deal, den die Regierung von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hat, haben nur 242 Abgeordnete dafür gestimmt. 391 votierten dagegen.

Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses gab sich Theresa May unbeirrt. Sie trat selbstsicher an das Rednerpult im Unterhaus. Mit heiserer Stimme erklärt sie, sie glaube noch immer daran, dass ihr Brexit-Deal "der beste" für das Land sei. Dann bestätigte sie, dass es in den kommenden Tagen weitere Abstimmungen geben werde.

Der Brexit-Prozess, der schon immer zäh verlaufen ist, steckt endgültig in der Krise.

Wie kam es zu der Niederlage?

Es war nicht das erste Mal, dass die Abgeordneten Mays Brexit-Deal abgelehnt haben. Bereits im Januar haben sie mit überwältigender Mehrheit dagegen gestimmt. May führte daraufhin mit Gegnern des Abkommens in den eigenen Reihen und mit Vertretern der Opposition Gespräche. Forderungen, von ihrem relativ harten Brexit-Kurs abzulassen und mit dem Parlament an einem einvernehmlicheren EU-Austritt zu arbeiten, lehnte sie allerdings ab. Stattdessen kündigte sie an, sie werde versuchen, die EU zu Zugeständnissen beim umstrittenen Nordirland- Backstop zu bewegen.

Doch Brüssel hielt konsequent an der Position fest, dass es am eigentlichen Vertragstext des Austrittsabkommens keine Änderungen geben dürfe. Am Ende kam May nur mit einigen ergänzenden Zusicherungen nach Hause.Was war dieser "Backstop" noch mal?Beim Nordirland-Backstop handelt es sich um eine Art Versicherung, die in Kraft treten würde, falls es Brüssel und London bei den kommenden Gesprächen über die zukünftigen Beziehungen nicht gelingen sollte, eine Lösung zu finden, mit der eine harte Grenze zwischen dem britisch verwalteten Nordirland und der Republik Irland verhindert werden kann. Denn dort würde nach dem Brexit die neue EU-Außengrenze verlaufen.

Das Verschwinden der inner-irischen Grenze hat in den 1990er-Jahren wesentlich dazu beigetragen, den blutigen Nordirland-Konflikt zu beenden. Die erneute Einrichtung einer harten Grenze könnte im schlimmsten Fall zu einem erneuten Ausbruch der Gewalt führen. Um das zu verhindern, würde Nordirland über den Backstop im EU-Binnenmarkt für Waren und in der Zollunion und der Rest des Landes in der Zollunion verbleiben.

Viele Brexit-Hardliner befürchten, dass die EU den Backstop dazu nutzen könnte, um Großbritannien in der Zollunion "gefangen" zu halten. Sie träumen von Handelsabkommen mit Ländern wie Indien, Australien und China und scheinen zu glauben, dass Großbritannien so zumindest ein Stück weit zu seiner alten Größe zurückfinden könne. Eine fortgesetzte Mitgliedschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...