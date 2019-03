Der australische Kardinal George Pell muss wegen Kindesmissbrauchs für sechs Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Melbourne gab das Strafmaß am Mittwoch bekannt.

Der ehemalige Finanzchef des Vatikans, Kardinal George Pell, ist wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Melbourne gab das Strafmaß gegen den 77-jährigen Australier am Mittwoch bekannt. Damit blieb der Vorsitzende Richter Peter Kidd deutlich unter der möglichen Höchststrafe von 50 Jahren. Pell bestreitet alle Vorwürfe. Der ehemalige Vertraute von Papst Franziskus geht gegen das Urteil in Berufung.

Der Kurienkardinal war bereits im Dezember von einem Geschworenengericht für schuldig befunden worden, in den 1990er Jahren zwei damals 13 Jahre alte Chorknaben missbraucht zu haben. Zu jener Zeit war Pell Erzbischof der australischen Millionenmetropole. Zu jener Zeit war Pell Erzbischof der australischen Millionenmetropole. Er ist der bislang ranghöchste katholische Geistliche, der wegen sexuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...