Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZAG: Zumtobel am 12.3. -3,31%, Volumen 83% normaler Tage , TL0: Tesla am 12.3. -2,60%, Volumen 88% normaler Tage , AMS: AMS am 12.3. -1,76%, Volumen 15% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 12.3. 5,75%, Volumen 184% normaler Tage , SBO: SBO am 12.3. 7,56%, Volumen 154% normaler Tage , A8B: Ambarella am 12.3. 8,06%, Volumen 43% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Ambarella A8B 38.330 8.06% SBO SBO 72.550 7.56% Österreichische Post POST 36.420 5.75% AMS AMS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...