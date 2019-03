Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TIT: Telecom Italia am 12.3. -5,93%, Volumen 183% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 12.3. -5,65%, Volumen 106% normaler Tage , GVC: GVC Holdings am 12.3. -3,40%, Volumen 133% normaler Tage , NE: Noble Corp plc am 12.3. 6,37%, Volumen 225% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 12.3. 6,80%, Volumen 0% normaler Tage , F0G: Signature AG am 12.3. 8,22%, Volumen 31% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Signature AG F0G 0.790 8.22% Klondike Gold LBDP 0.110 6.80% Noble Corp plc NE 2.840 6.37% ...

