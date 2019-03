Palettierer nehmen die Waren auf und stapeln sie nach gewünschtem Packmuster auf den entsprechenden Ladungsträger, bevor sie mit einer Stretchhaube verpackt werden. Die Anforderungen an diese Maschinen sind hoch. "Die Waren müssen stabil und ordentlich auf der Palette stehen", sagt Gregor Baumeister, Leiter des Geschäftsbereichs Palettier- und Verpackungssysteme bei der Beumer Group. "Das sorgt nicht nur für ein ansprechendes Erscheinungsbild, sondern auch für einen sicheren Transport, beispielsweise auf den Ladeflächen der Lkw."

Schüttgut sicher und ordentlich gestapelt

Nahrungsmittel, Erzeugnisse aus der Chemie und Petrochemie, Baustoffe oder auch Konsumgüter - die Produkte können in speziellen Säcken, Fässern, Kanistern, Kartons oder Eimern gelagert sein. Das erfordert verschiedene und individuelle Lösungen. Handelt es sich um Schüttgut, wird der Paletpac eingesetzt. Die Maschine stapelt die abgefüllten Säcke stabil und exakt auf Paletten. Die Säcke sind aus Materialien wie Papier, PE oder PP und liegen in verschiedenen Größen und Gewichten sowie unterschiedlichen Ausführungen vor - wie Ventilflach- oder Ventilbodensäcke. Mit einer Packhöhe bis 2.400 mm palettiert die Hochleistungsmaschine Säcke auf jeder gängigen Palettengröße - einschließlich Zwischengrößen wie das Maß 1.400 x 1.200 mm - und in allen technisch möglichen Packmustern. Über ein Multiprogramm kann der Betreiber die Parameter einfach und schnell einstellen. Die Anlagen dieser Baureihe können bis zu 2.500, mit der Hochleistungsversion bis zu 5.500 Säcke pro Stunde palettieren.

Immer in einer guten Position

Der Schüttgut-Palettierer kann mit einer Klammer-, Stab- oder der Doppelbanddrehvorrichtung ausgeführt werden, die die Säcke schnell und formstabil in die geforderte Position bringen. Letztere haben einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Drehverfahren, denn die Anlagenkomponente bewegt die Säcke, ohne sie mechanisch zu verformen: "Zwei parallel angetriebene Gurtförderer fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und drehen die Säcke so schnell an den gewünschten Platz", beschreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...