CT: Virtual Reality einzusetzen, ist für einen Anbieter von Anlagen zur Schüttgutverarbeitung ungewöhnlich. Was hat Sie dazu bewogen, einen VR-Showroom einzurichten? Watzelt: Wir konstruieren unsere Anlagen schon seit einiger Zeit komplett digital und in 3D. Virtual Reality ermöglicht es uns darauf aufsetzend, den Kunden unser breites Portfolio und die Engineering-Fähigkeiten zu zeigen.

CT: Welchen Zusatznutzen hat die VR-Darstellung gegenüber der 3D-Zeichnung? Watzelt: Der Eindruck, den man von einer Anlage in der virtuellen Realität gewinnt, ist ein ganz anderer. Wenn ein Kunde mit einer bestimmten Problemstellung zu uns kommt, können wir sofort Beispiele anhand von realen, bereits realisierten Projekten zeigen. Dadurch steigt die Qualität in der Beratung und auch im späteren Engineering.

Trojosky: Es ist ganz selten, dass Anlagenprojekte auf der grünen Wiese realisiert werden. In der Regel sollen unsere Maschinen in bestehende Anlagen integriert werden, mit limitiertem Raum. Oft ist die Bauhöhe das Problem. In 3D können wir zeigen, wie wir die Ausrüstung in das Gebäude einbringen werden. Und oft sprechen wir auch nicht mit Ingenieuren, die die Zeichnungen lesen können, sondern auch mit Einkäufern oder mit der Geschäftsführung, die per VR einen besseren Eindruck vom Projekt gewinnen.

CT: Was versprechen Sie sich von der VR-Präsentation auf der Powtech? Trojosky: Auf der Powtech nutzen wir das System als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...