Allianz SE: Steht hier ein Crash ins Haus?

Für den Anteilsschein der Allianz SE hatte ich in meiner letzten Betrachtung einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt. Durch das Ansteigen bis nahe an das 1.00 Retracement (197.89 €) heran, hat die Aktie meine damalige Sichtweise sehr genau nachzeichnen können. Dennoch spielt sich das gesamte Geschehen unter dem Deckmantel einer größeren Korrektur ab. Der obere Langzeitchart zeigt meine diesbezügliche Sichtweise auf. Demnach steht dem Aufwärtstrend nur noch begrenztes Potenzial zur Verfügung. ...

