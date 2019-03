Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Home24 +6,06% auf 6,979, davor 8 Tage im Minus (-14,04% Verlust von 7,45 auf 6,4), Mytilineos Holdings +0,35% auf 8,69, davor 6 Tage im Minus (-5,56% Verlust von 9,17 auf 8,66), Tele Columbus +1,56% auf 1,828, davor 6 Tage im Minus (-12,2% Verlust von 2,05 auf 1,8), Heineken -0,13% auf 90,8, davor 5 Tage im Plus (1,97% Zuwachs von 89,16 auf 90,92), Telefonica -0,86% auf 7,57, davor 5 Tage im Plus (2,86% Zuwachs von 7,42 auf 7,64), Noble Corp plc +6,37% auf 2,84, davor 5 Tage im Minus (-24,84% Verlust von 3,06 auf 2,3), Grammer +0,3% auf 33,9, davor 5 Tage im Minus (-9,38% Verlust von 37,3 auf 33,8), Ryanair +1,51% auf 12,08, davor 5 Tage im Minus (-6,74% Verlust von 12,76 auf 11,9), DowDuPont Inc. -0,02% auf 55,57, davor 4 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von ...

