Der Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) will eine Dividende von 3,35 Euro ausbezahlen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies bedeutet eine Erhöhung um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2017: 2,60 Euro). Die Ausschüttungsquote liegt bei 39 Prozent (Vorjahr: 37 Prozent). Beim aktuellen Kursniveau von 204,50 Euro liegt die Dividendenrendite bei 1,64 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 9. Mai 2019 ...

