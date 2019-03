Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwochmorgen zunächst etwas abwärts mit den Kursen gehen. Beim Dax -0,17% gerät die runde Marke von 11.500 Punkten wieder in Gefahr. Vor Xetra-Handelsstart wurde der Leitindex bei 11.490 Zählern etwa 0,3 Prozent tiefer taxiert. Der EuroStoxx 50 -0,01%, der Leitindex der Eurozone, dürfte ebenfalls leicht schwächer starten.Dominierendes Thema bleibe der Brexit, ...

