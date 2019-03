Wolf Erdmann ist kaufmännischer Geschäftsführer mit langjähriger Erfahrung in der Elektronik- /Maschinenbaubranche und ein Kenner Chinas. IPTE kennt er aus seiner Zeit in China so wie aus Zeiten, in denen IPTE ein Wettbewerber für ihn war. Karl Schmaußer ist technischer Geschäftsführer und hat eine sehr große Erfahrung in der Produktion und Maschinenbau aufzuweisen. Rainer Krohmann ist ein versierter Vertriebsleiter mit hoher Expertise in der Elektronikfertigung. Mit diesen drei Experten ihres jeweiligen Fachs hat die Mutter IPTE Holding bei IPTE Germany eine komplett neue Führungsriege in Heroldsberg aufgesetzt und mit einer schwierigen Aufgabe betraut: den Standort wieder stramm auf Kurs zu bringen.

In den vergangenen zwei Jahren hat IPTE Germany eine schwierige Zeit durchlebt, stark geprägt durch ein auf Folgeprojekte ausgelegtes Großprojekt, das letztlich nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurde. Wie umgehen mit einem großen Bestand an Lagerkapazitäten und Personal? Und wie die verflossene Zeit wieder aufholen, in der keine Akquise für weitere Projekte vorgenommen wurde? Daraus lernend wurde die bisherige Strategie überdacht und ein neues, multikulturelles Produktions-Sharing-Programm aufgebaut. Denn schließlich gilt es, global agierende Kunden vor Ort zu unterstützten, wo immer sie produzieren. Damit ist IPTE strategisch über die gesamte Erde gut aufgestellt.

In welche Richtung wollen Sie die künftige Ausrichtung des Unternehmens prägen? Wolf Erdmann: Die erste Frage, die wir uns als neue Führungsriege gestellt haben war, wo wir uns in fünf Jahren positioniert haben wollen. Denn im Projektgeschäft, ist man sehr kundengetrieben und auf die jeweiligen Projekte fokussiert. Aber wir müssen uns als IPTE - also mit den Bereichen Test, Assembly und Systems - entsprechend den absehbaren Trends weiterentwickeln. Zwischenzeitlich sind wir auf einer sehr stabilen Basis, um künftig eine größere Kundenbreite angehen zu können. 75 Prozent unseres Umsatzes bestreiten wir aber weiterhin mit Kunden der Automobilindustrie. Trends sind sicherlich sinnvoll abzuwägen für eine neue strategische Ausrichtung. Die weitere Marktentwicklung sollte jedoch parallel dazu ebenfalls mit ins Kalkül gezogen werden. Wolf Erdmann: Derzeit haben wir einen sehr guten Auftragsbestand. Aber sicherlich müssen wir uns auf ein konjunkturbedingtes geringeres Wachstum des Markts zumindest vorbereiten. Dies, obwohl wir am Markt zwar immer wieder Hinweise darauf bekommen, unsere Geschäftslage und die Anfragen trotzdem auf einem starken Niveau sind. Wir sehen uns hier gut aufgestellt. Sollte es beispielsweise zum drastischen Markteinbruch oder zur Rezession kommen, sehen wir Möglichkeiten des weiteren Wachstums darin, dass wir unter den verschiedenen Standorten sozusagen atmen und etwa ein Produktions-Sharing vornehmen. Außerdem sind wir unter anderem in Märkten wie Batterie und E-Mobilität etabliert, welche aktuell ...

