Das berichtet die NZZ unter Berufung auf eine Sprecherin der Abteilung für Finanzdelikte am Mittwoch.Ziel sei vor allem, den einzigen Freispruch in dem Prozess - gegen den ehemaligen Chef der UBS-Vermögensverwaltung Raoul Weil - anzufechten, heisst es. Weil müsse somit beim Prozess in der nächsten Instanz auch wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...