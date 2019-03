Laut einem Lucintel-Marktbericht von 2018 wird der globale Markt für Steckverbinder bei einer Wachstumsrate zwischen 2018 und 2023 von 4,9 % bis zum Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz von 80,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist höchst bemerkenswert für ein so kleines und - seien wir ehrlich - relativ wenig beachtetes Bauteil.

Die wichtigsten Wachstumstreiber auf diesem Markt sind Computer-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikanwendungen sowie die anhaltende Nachfrage nach modernen Komfortprodukten mit mehr Funktionen und Konnektivität. In diesem Zusammenhang sorgen vor allem die ehernen Designziele der Miniaturisierung und Funktionalität dafür, dass die Frage der Steckverbinder zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Elektronik in Consumer-Anwendungen wie Mobiltelefonen, Tablets, Smartwatches und diversen Handhelds sowie in Medizinprodukten wie Blutzuckermess- und Hörgeräten wird immer kompakter und lässt wenig Raum für die benötigten Anschlüsse. Deshalb müssen für den Bau mobiler Multifunktionsgeräte anstelle der herkömmlichen elektronischen Komponenten weniger sperrige Bauteile im Miniaturformat verwendet werden. Umso schwieriger ist es, elektrische Komponenten zu finden, die nicht nur in die engen Gehäuse passen, sondern auch zuverlässig funktionieren. Das gilt in besonderem Maße für Platinensteckverbinder.

Der wachsende Bedarf an immer kleineren Steckverbindern stellt die Konstrukteure vor neue Herausforderungen. Sie können das Design ihrer Verbindungen nicht länger bis gegen Ende ihrer Projekte aufschieben. Mikro-Miniatursteckverbinder erfordern vorausschauende Planung. Die Designer müssen die Baugröße, Langlebigkeit, Strombelastbarkeit, Austauschbarkeit und andere Faktoren schon in der frühen Entwicklungsphase berücksichtigen.

Heute sind bereits hochdichte Steckverbinder mit einem Rastermaß von nur 0,2 mm und einer Steckhöhe von gerade einmal 1,7 mm erhältlich. Noch vor wenigen Jahren wären Steckverbinder mit vergleichbarem Rastermaß mindestens 33 % größer gewesen. Die gestiegenen Designanforderungen führen auch zu einer weitaus breiteren Produktpalette. Die Serie der Narrow-Pitch-Steckverbinder von Panasonic Industry umfasst derzeit mehr als 3000 Teile für die elektrische und mechanische Miniaturisierung von Board-to-Board- und Board-to-FPC-Anschlüssen. Design und Know-how basieren auf mehr als 30 Jahren Erfahrung und engen Verbindungen zum asiatischen Markt.

Bellows- und Turning-Fork-Kontakt

Narrow-Pitch-Steckverbinder für Board-to-Board-Anschlüsse von Panasonic weisen eine robuste, sogenannte "Bellows"-Kontaktgeometrie auf. Die modernen Materialien und die ausgeklügelte Form der Kontakte sorgen ...

