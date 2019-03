++ Europäische Luftfahrtbehörde verhängt EU-weites Verbot von Flügen der Boeing 737 MAX 8 ++ DE30 respektiert kurzfristige Aufwärtstrendlinie ++ Neue Ausblicke lösen bei einigen DE30-Werten starke Schwankungen aus ++ Die enttäuschenden Daten, die während der asiatischen Handelszeiten veröffentlicht wurden, erwiesen sich als Belastung für die Aktien aus Japan. Ein noch pessimistischeres Bild zeichnete sich an der chinesischen Börse ab, als einige Indizes aus dem Land heute um mehr als 2,5% einbrachen. In der Folgezeit dominierten zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung die Bären. Gegen den Trend starteten wiederum die Schweizer Aktien mit einem Anstieg des SMI-Index um mehr als 0,5%. Immobiliengesellschaften entwickelten sich zu Beginn des Mittwochs in Europa besser, während Einzelhändler am stärksten zurückblieben. Der gestrige Rückzug am deutschen Aktienmarkt wurde in der Nähe der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie gestoppt. Beachten Sie, dass sich die Handelsspanne durch die oben genannte Trendlinie und das Swing-Level um die 11.680 Punkte-Marke verengt, so dass in naher Zukunft ein Bruch nicht ausgeschlossen werden kann. Beachten Sie, dass der Brexit zwar hauptsächlich britische Unternehmen treffen sollte, aber das Durchsetzen eines "No-Deal"-Szenarios (heute Abend) könnte sich als ernsthafte Belastung für Aktien aus anderen europäischen Ländern erweisen. Quelle: xStation ...

