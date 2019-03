Eigentlich wächst Europas größter Sportkonzern. Doch ausgerechnet auf seinem Heim-Kontinent sinkt der Umsatz von Adidas. Woran das liegt.

Sprossenleitern zieren die Wände, Poster zeigen Fußballer und eine Athletin beim Training, selbst die Holzstühle tragen Startnummern auf der Rückenlehne - Adidas tut alles, um bei der Vorstellung seiner Bilanz für 2018 einen Punkt besonders nachdrücklich zu betonen: Ja, dies ist ein Sportkonzern.

Eigentlich dürfte das klar sein. Und eigentlich können sie durchaus mit sich zufrieden sein in Herzogenaurach.

Denn Adidas-Chef Kasper Rorsted in schwarzer Trainingsjacke, hellblauen Jeans und "Nite Jogger"-Sneakern, hat Rekordzahlen zu verkünden. Einen Umsatz von fast 22 Milliarden Euro, beachtliches Wachstum in den USA, China und beim E-Commerce, Segmente, in denen der Konzern in den vergangenen zwei bis vier Jahren verdoppeln könnte. Dazu ist die Zweitmarke ...

