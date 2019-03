Der Textilkonzern kann ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Ungünstige Wechselkurse trübten den Gewinn jedoch etwas.

Die Geschäfte der spanischen Zara-Mutter Inditex laufen weiter rund. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von seinem Online-Handel. Umsatz und Gewinn legten in abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende Januar) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Ungünstige Wechselkurse bremsten jedoch das Wachstum.

Der Umsatz ...

