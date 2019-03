Der Begriff Trypophobie geistert seit einigen Jahren durchs Internet. Was er bezeichnen will, das ist die Angst, oder eher die Abscheu, vor kleinen, unregelmäßigen Löchern. Ob es dieses Beschwerdebild tatsächlich gibt, ist unter Medizinern mehr als umstritten. Betroffene jedoch beschreiben in Foren und sozialen Medien ihre ausgeprägte Abneigung vor Schwämmen oder Bienenwaben, deren Anblick bei ihnen Panik oder Unwohlsein verursache. Seit Lizenznehmer HMD Global auf dem Mobile World Congress in ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...