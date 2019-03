Börseneuling Marinomed wird von 25. bis 27. März auf der Bio-Europe Spring in Wien präsentieren. Die führende Frühjahrsmesse für die Life Sciences Industrie wird in der Messe Wien stattfinden, ist aber ob der Eintrittspreise wohl exklusiv eine Fachpublikums-Angelegenheit, auch die Börsekandidaten Themis und Haplogen sowie die deutsche Paion werden vor Ort sein. Hier noch eine imposante Zusammenfassung vom IR-Spezialisten MC-Services: "BIO-Europe Spring 2019 is expected to draw over 2,500 pharma and biotech senior executives of more than 1,500 companies seeking valuable partnerships and investments, who will participate in a projected 15,000+ one-to-one meetings during the three-day conference. More than 100 company presentations and over 20 high-level ...

