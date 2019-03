Was ist denn das für eine Reaktion des Aktienkurses? Am Mittwoch meldete Adidas ein "Rekordergebnis" für das Geschäftsjahr 2018. Und der Aktienkurs reagiert in der ersten Reaktion darauf - mit einem Kursrückgang. Was ist da los? Zunächst der Blick auf die Eckdaten der veröffentlichten Geschäftszahlen. Konkret: 2018 ist demnach der Umsatz bei Adidas um 8% gewachsen (währungsbereinigt). Erfreulicherweise aus Sicht von Adidas hat sich die operative Marge verbessert, und zwar um 1,1 Prozentpunkte ... (Peter Niedermeyer)

