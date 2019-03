Dow Jones - 25.800 Punkte-Marke im Visier

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average performte in den ersten beiden Handelstagen der aktuellen Woche deutlich schwächer als S&P500 und Nasdaq Composite. Grund waren die deutlichen Kursverluste der Boeing-Aktie. Am Mittwoch startet der Index allerdings zunächst freundlich in den Handel und liegt 15 Minuten nach der Eröffnung knapp 0,4% vorn.

Im Bereich um 25.800 Punkte hat sich ein signifikanter Horizontalwiderstand herausgebildet. Dieser Bereich könnte in den kommenden Handelsstunden angesteuert werden. Neues Aufwärtspotenzial entsteht dann allerdings erst bei einem signifikanten Bruch dieses Widerstands. Neue Verkaufssignale entstehen erst unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 25.460 Punkten. Oberhalb dieser Marke haben allerdings im kurzfristigen Zeitfenster die Bullen die besseren Karten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im 4H-Chart: 1 Kerze = 4 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2018 - 13.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 13.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

